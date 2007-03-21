Ющенко призвал Яценюка иметь быструю реакцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал новоназначенного министра иностранных дел Арсения ЯЦЕНЮКА обращать внимание на защиту интересов украинских граждан за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал во время представления А.ЯЦЕНЮКА сотрудникам Министерства иностранных дел.

«Любой человек, который попадает в Посольство Украины где угодно в мире, должен почувствовать, что пришел на свою землю, что он согрет вниманием, что там реально он может получить защиту своих интересов», - сказал Президент. «Я думаю, что отсюда начинается представление об Украине, какой она является, какой дипломат ее представляет», - добавил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, «досадно и стыдно», что в некоторых дипломатических учреждениях Украины за рубежом украинцам не могут помочь, не могут пойти навстречу человеку, быть корректными и вежливыми в решении его проблем. «Я призываю, Арсений Петрович, иметь абсолютно скорую, мгновенную реакцию на такие рецидивы», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что внешняя политика Украины должна базироваться на безусловном соблюдении национальных интересов. «Каждый вопрос должен рассматриваться с первой фундаментальной основы – насколько это отвечает национальным интересам Украины. Где есть национальные интересы Украины, там должна присутствовать украинская национальная политика, независимо от того, говорим ли о востоке, о севере, западе, или юге», - добавил Президент.

Он также отметил необходимость усилить экономическую составляющую во внешнеполитической деятельности и продвижение конкретных экономических задач Украины на тех или иных рынках. «Досадно, что по некоторым рынкам мы потеряли в последние годы позитивный торговый оборот», - сказал Президент, добавив, что хотелось бы, чтобы МИД в этом вопросе проводило работу по «организации новой торговой динамики».

По убеждению В.ЮЩЕНКО, необходимо иметь конкретный план, как минимизировать негативное торговое сальдо по каждой территории.