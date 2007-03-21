Яценюка назначили министром иностранных дел

Верховная Рада Украины назначила Арсения ЯЦЕНЮКА министром иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 426 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В полном составе голосовали фракции Партии регионов, КПУ, СПУ, «Наша Украина» и почти в полном составе - фракция БЮТ.

Справка УНИАН. А.ЯЦЕНЮК (1974 г.р.) – с сентября 2006 года занимает должность первого заместителя главы Секретариата Президента.

Кандидат экономических наук, член Совета НБУ; член наблюдательного совета ОАО "Государственный ощадный банк Украины"; член наблюдательного совета ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Работал министром экономики в крымском правительстве, первым заместителем председателя Национального банка Украины, первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации. С сентября 2005 по август 2006 занимал должность министра экономики Украины.