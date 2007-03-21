Яценюк: Украина не должна просить

Кандидат на должность министра иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК перед назначением на должность заверил парламентариев, что в случае его назначения министром все международные обязательства, взятые Украиной по соответствующим договорам, будут выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о его назначении на должность министра иностранных дел.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что внешняя политика Украины должна быть стабильной и прогнозируемой. В то же время, по его словам, Украина должна и в дальнейшем отстаивать свои национальные интересы.

«Украина не должна просить, Украина должна быть приглашена», - сказал А.ЯЦЕНЮК

Он также отметил, что в осуществлении внешней политики необходимо руководствоваться принципами реалистичности и прагматичности.

В то же время А.ЯЦЕНЮК выступает за «полную экономизацию внешней политики».

Он отметил, что основным курсом Украины должна оставаться европейская интеграция. Однако, отметил А.ЯЦЕНЮК, «Европа не является самоцелью для Украины, а самоцелью являются европейские ценности».

Также, по его словам, чрезвычайно важным партнером для Украины была и есть Российская Федерация. «Это слишком большая страна для того, чтобы вести с ней непрогнозируемую политику», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что МИД должен поддерживать высокий уровень диалога и с таким важным партнером как США.