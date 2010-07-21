Посол Украины в РФ поведал, чем займется в первую очередь

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО одной из своих приоритетных задач в должности посла в России видит восстановление кооперационных связей.

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в РФ вчера в Москве.

«Будем стремиться увеличить товарооборот – чем больше, тем лучше. А для этого нужно восстановить настоящее доверие между нашими торговыми партнерами, которое было. Также нужно постараться восстановить ту кооперацию, которая существовала в советские времена. Да, это было другое время и другие условия, но именно из-за разрыва этих кооперационных связей мы потеряли очень много», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО. При этом посол добавил, что это касается сотрудничества в сфере космоса, авиации, атомной энергетики, сельского хозяйства и других областей.

Он напомнил, что товарооборот между двумя странами в силу многих причин снизился - главным образом из-за кризиса и проблем, существовавших в последние годы.

По словам В.ЕЛЬЧЕНКО, тенденции, которые видны за первые 4-5 месяцев этого года, позитивны, но все равно товарооборот будет примерно на 30% меньшим, чем в пиковом 2008 году, когда товарооборот составил 40 млрд. долларов.

В то же время посол считает, что товарооборот даже в 40 млрд. долларов в год – это «мизер для двух стран».

Кроме того, В.ЕЛЬЧЕНКО считает очень важным наладить гуманитарное сотрудничество между двумя странами, причем не столько на уровне государства, сколько на уровне простых людей.

«У нас совершенно запущен молодежный обмен – смешно, когда наши студенты встречаются на каких-то фестивалях в Греции и Германии, а не в Киеве и Москве, не говоря уже о других городах», - подчеркнул В.ЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 июля новый посол Украины в Российской Федерации В.ЕЛЬЧЕНКО прибыл в Москву.

30 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об освобождении В.ЕЛЬЧЕНКО с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене, а 2 июля назначил его послом Украины в РФ.

Должность посла Украины в России оставалась вакантной с марта этого года, после того как Константин ГРИЩЕНКО стал министром иностранных дел.