Президент внёс в ВР кандидатуру Яценюка на должность главы МИД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел.

Об этом сообщил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

По его словам, сегодняшнее голосование за кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины показало, что в этом вопросе Верховная Рада и Кабинет Министров пошли на безаргументное сопротивление кадровой инициативе Президента В.Ющенко.

«Длительное игнорирование парламентской коалицией прямой нормы Конституции о том, что кандидатуру на должность руководителя МИД выдвигает Президент, направляющий внешнюю политику государства, создало ситуацию властного клинча. Это углубило системный политический кризис в стране, грозящий полным властным параличом», - отметил В.Балога.

Учитывая это Президент стремится избежать дальнейшего сползания Украины в хаос, вернуть деятельность власти в русло эффективной работы в интересах общества и страны, подчеркнул глава Секретариата. “Глава государства не может допустить, чтобы ключевой государственный орган – Министерство иностранных дел – оставалось без руководителя, что подрывает доверие к внешнеполитическому курсу официального Киева”, - отметил В.Балога. Поэтому Президент сегодня принял решение вынести на рассмотрение Верховной Рады другую кандидатуру на должность министра иностранных дел. Это – первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

Президент считает, что А.Яценюк – высокопрофессиональный управленец, опытный руководитель, зарекомендовавший себя на важных государственных должностях. Глава государства уверен, что у парламента не будет иметь никаких оснований отклонить эту кандидатуру, подчеркнул В.Балога, сообщает пресс-служба Президента.