Нардеп советует вузам продавать минералку и открыть медпункты

Срок приема вузами документов от абитуриентов истекает 31 июля и продлеваться не будет.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель парламентского Комитета по вопросам образования и науки Максим ЛУЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

По его словам, информация некоторых СМИ о том, что приемные комиссии будут работать на 2 недели дольше, не соответствует действительности.

«Если мы сейчас продлим срок приема документов на 2 недели, получится, что комиссии будут работать до 15 августа. Затем у них еще будет 5 дней на то, чтобы принять от абитуриентов оригиналы документов, так как большинство выпускников приносит в вузы копии. Это уже 20 число. И затем еще 5 дней на приказ Министерства о зачислении. Итого, уже 25 августа. То есть, вместо того, чтобы вся вступительная кампания закончилась к 10 августа, и все абитуриенты успели отдохнуть перед новым учебным годом, вся эта суета могла бы растянуться едва ли не до конца месяца. Это нецелесообразно, и Минобразования на такой шаг не пойдет», - сообщил депутат.

По его словам, в ведомстве запланировали ряд мер, которые могут позволить провести вступительную кампанию в запланированные сроки максимально организованно и слаженно. В частности, отметил М.ЛУЦКИЙ, в связи с наплывом абитуриентов во вступительные комиссии Министерство образования обратилось к вузам с предложением продлить срок приема документов в течение дня. Кроме того, есть рекомендации по организации продажи прохладительных напитков, особенно минеральной воды, а также обеспечению функционирования медицинских пунктов. Также, напомнил народный депутат, в министерстве советуют увеличить количество работников приемных комиссий. «Все это даст возможность вузам принять документы от абитуриентов в установленные сроки», - отметил М.ЛУЦКИЙ.