Стельмах поменял своего зама - на «донецкого»

Заместителем председателя Национального банка Украины (НБУ) 15 июля т.г. назначен Игорь СОРКИН.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

При этом Василий ПАСИЧНИК освобожден с должности заместителя председателя НБУ в связи с переходом на другую работу.

«Время требует от нас изменений в соответствии с современными реалиями и экономическим развитием нашей страны. Проведенные кадровые изменения станут толчком для дальнейшего развития банковской системы и никоим образом не отразятся на ее стабильности», – подчеркнул глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

По информации НБУ, до данного назначения И.СОРКИН возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.