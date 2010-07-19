Януковича отныне будут охранять выпускники университета им. Шевченко

13:48, 19 июля 2010
Политика
2161 0

Идею подбросил Табачник

Кабинет министров согласился на предложение  Министерства  образования  и   науки   и Управления  государственной  охраны  относительно  образования Института Управления  государственной  охраны  Украины в составе Киевского  национального университета  имени  Тараса  Шевченко. Базой для создания учебного заведения будущих госохранников должен стать учебный  центр  Департамента  работы   с   личным   составом Управления государственной охраны Украины, что реорганизуется.

Соответствующее распоряжение КМУ № 1401-р от 14 июля обнародовано на официальном сайте Верховной Рады за подписью премьер-министра Николая Азарова.

В частности в документе говорится, что слушатели учебного  центра Департамента   работы  с  личным  составом  Управления  госохраны будут продолжать обучение в новосозданном институте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter