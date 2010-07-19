Януковича отныне будут охранять выпускники университета им. Шевченко

Кабинет министров согласился на предложение Министерства образования и науки и Управления государственной охраны относительно образования Института Управления государственной охраны Украины в составе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Базой для создания учебного заведения будущих госохранников должен стать учебный центр Департамента работы с личным составом Управления государственной охраны Украины, что реорганизуется.

Соответствующее распоряжение КМУ № 1401-р от 14 июля обнародовано на официальном сайте Верховной Рады за подписью премьер-министра Николая Азарова.

В частности в документе говорится, что слушатели учебного центра Департамента работы с личным составом Управления госохраны будут продолжать обучение в новосозданном институте.