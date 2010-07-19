Лужков подарил Януковичу чашу, из которой пьет бригада строителей

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ подарил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ на 60-летие символическую чашу, из которой пьет бригада строителей.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Я подарил символику, которая представляет собой чашу, которая называется «Братина», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

Он пояснил, что из этой большой чаши совместно пьет строительная бригада, которая, например, строит дом или выполняет какие-то другие работы. «Вместе пьет то, что в эту чашу налито, что налито, догадайтесь сами», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

По его словам, это довольно символический и простой красивый подарок, который выполнен из камня.