В Минобороны открестились от комплекса, где отравились дети

В Министерстве обороны Украины заявляют, что оздоровительный комплекс «Юбилейный» в Одесской области, в котором отравилось 38 человек, военному ведомству не принадлежит.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Минобороны.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщила, что в Одесской области 16-17 июля из оздоровительного комплекса „Юбилейный” госпитализированы с острой кишечной инфекцией 38 человек, из которых 35 детей (1995-2000 годов рождения).

Пресс-служба МЧС сообщала, что „Юбилейный” (с. Молодежное Овидиопольского района) принадлежит Министерству обороны.