В Минобороны открестились от комплекса, где отравились дети
11:27, 19 июля 2010Политика
2539 0
В Министерстве обороны Украины заявляют, что оздоровительный комплекс «Юбилейный» в Одесской области, в котором отравилось 38 человек, военному ведомству не принадлежит.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Минобороны.
Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщила, что в Одесской области 16-17 июля из оздоровительного комплекса „Юбилейный” госпитализированы с острой кишечной инфекцией 38 человек, из которых 35 детей (1995-2000 годов рождения).
Пресс-служба МЧС сообщала, что „Юбилейный” (с. Молодежное Овидиопольского района) принадлежит Министерству обороны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter