"Репортеры без границ" идут в украинский парламент

Делегация международной правозащитной организации "Репортеры без границ" в завершение своего визита в Украину опубликует международный отчет о соблюдении свободы слова в Украине.

Как сообщает официальный сайт Верховной Рады, 20 июля состоится встреча членов Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствия законной профессиональной деятельности журналистов с делегацией "Репортеров без границ".

Во встрече планируют принять участие: от ВСК - народные депутаты Елена КОНДРАТЮК, Николай КАТЕРИНЧУК, Владимир ЗУБАНОВ, от «Репортеров без границ» - генеральный секретарь организации Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР, руководитель европейского отдела «Репортеров без границ» Эльза ВИДАЛЬ.

Цель визита делегации - оценка ситуации со свободой слова в Украине.