Херсонский губернатор стал главным регионалом области

Председателем Херсонской областной организации Партии регионов избран председатель областной государственной администрации Николай КОСТЯК.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали все 198 делегатов партийной конференции.

Кандидатуру Н.КОСТЯКА на рассмотрение делегатов конференции внес первый заместитель председателя Партии регионов Владимир РЫБАК.

Он сообщил, что «для построения целостной вертикали власти руководством партии принято решение, что губернаторы областей должны возглавлять областные партийные организации».

Перед этим делегаты конференции поддержали предложение председателя областного совета Владимира ДЕМЕХИНА о его освобождении от должности руководителя областной парторганизации в связи с переходом на новую работу.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 июня назначил В.ДЕМЕХИНА председателем Государственной службы экспортного контроля Украины.