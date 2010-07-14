Литвин назвал, кто будет мэром Киева

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что у первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА есть все шансы победить на выборах мэра Киева в 2012 году.

Об этом председатель ВР сказал в интервью агентству УНИАН.

На вопрос «Может ли кандидатура А.ПОПОВА на будущих выборах стать серьезным противовесом кандидату от БЮТ как политической силы, имеющей серьезное влияние в Киеве”, В.ЛИТВИН сказал: “Выборы городского председателя должны состояться в 2012 году, и до этого у А.ПОПОВА есть возможность войти в город, органически вписаться и быть узнаваемым и поддержанным на выборах”. “Все зависит от того, как он сработает”, - отметил В.ЛИТВИН. При этом он добавил, что А.ПОПОВУ “будет нужна и поддержка со стороны Верховной Рады Украины - в плане законодательном, и в плане экономическом - со стороны Кабинета министров Украины, потому что в “бюджетном плане город имеет, мягко говоря, огромные проблемы”.

В.ЛИТВИН сообщил, что имел несколько встреч с первым заместителем председателя Киевской горгосадминистрации А.ПОПОВЫМ. “Мне импонирует его отстраненность от политических процессов, он знает, что такое городское хозяйство и что он правильно начал свою работу - без громких заявлений, спокойно разбираясь в хозяйстве Киева, потому что это огромная машина”, - отметил председатель ВР. Он добавил, что А.ПОПОВУ “придется принимать решения не безболезненные, в том числе и по возвращению того, что должно относиться к собственности города”.

В.ЛИТВИН также считает необходимым принятие закона о разграничении полномочий председателя Киевского городского совета и горгосадминистрации. По его словам, нынешний закон о столице был принят “и это ни для кого не секрет, персонально под человека”. “Но вы понимаете, что бывают разные люди - такие хозяйственники, как был Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, а есть те, кто после него растаскивают город”. “Растащили - дальше некуда”, - заметил председатель ВР.

В.ЛИТВИН также напомнил, что принятие соответствующего закона планировалось до конца сессии, но этого не состоялось, поскольку на рассмотрение парламента соответствующий законопроект не был внесен. Он отметил, что законопроект относительно Киева, который был отклонен парламентом, не столько предусматривал разграничение полномочий, сколько был “нацелен на то, чтобы нивелировать полномочия ЧЕРНОВЕЦКОГО, и там, по сути дела, предусматривалось передать полномочия на районы”. В.ЛИТВИН также добавил, что этот законопроект был “подготовлен под момент недовольства ЧЕРНОВЕЦКИМ, а теперь в Киеве - совсем другая ситуация”.