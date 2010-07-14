Эксперт видит, что на Западе БЮТ и НУ-НС уже начали борьбу за избирателя

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что усиление противостояния в западных областях Украины между партиями национал-демократического направления накануне местных выборов однозначно усилит влиятельность новых губернаторов.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно неспособности консолидировать позиции фракциями «Наша Украина» и БЮТ во Львовском областном совете.

«Приближение местных выборов в Западной Украине ставит перед национал-демократическими партиями почти неразрешимую задачу поиска адекватных и эффективных методов политической коммуникации, которые бы при этом не усиливали конфронтацию внутри оппозиции», - считает эксперт.

При этом, по его мнению, события во Львовском облсовете свидетельствуют, что партии-участники блоков «Наша Украина» и БЮТ начали активную борьбу за идентичного избирателя.

«В этой борьбе не может быть места компромиссу и координации усилий. Такое противостояние приводит к общему ослаблению национал-демократов и усилению новой власти и новых губернаторов», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ, добавив, что отсутствие адекватных методов политического диалога со стороны оппозиции – заслуга новой власти, демонстрирующей прагматизм и эффективность.

В частности, он назвал эффективной работу нового губернатора Львовской области Василия ГОРБАЛЯ, который «смог и найти общий язык с чиновниками среднего уровня и снять все критичные замечания в свой адрес».