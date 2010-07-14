Тимошенко: повышение цен на газ связано совсем не с требованиями МВФ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что действующая украинская власть подняла на 50% цену на природный газ для населения с целью найти средства, чтобы рассчитаться с компанией «РосУкрЭнерго» в связи с решением Стокгольмского арбитража.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Киеве.

«Я убеждена, что сегодня повышение на 50% цен на природный газ для населения Украины связано не с требованиями МВФ. С МВФ всегда можно договориться о других компенсаторах покрытия дефицита финансов Украины», - заявила она.

В то же время, политик выразила уверенность, что это вызвано другой причиной, в частности, тем, что «необходимо возвращать компании «РосУкрЭнерго» 5,4 млрд. долларов». «Безусловно, их надо откуда-то брать. И именно поэтому их решили собрать как плату дополнительную за газ с этих людей, которые живут на последние копейки», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м как неустойку за нарушение условий контракта.

1 июля Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитража.