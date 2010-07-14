«Главный дирижер» ПР говорит, что регионалы – способные, но рассеянные

«Если собрать 300 лучших музыкантов мира, и попросить их вместе сыграть какое-то произведение, то у них ничего не получится, хотя у них будут и ноты. Оркестру нужен дирижер…». Такое соображение высказал «главный дирижер ПР» Михаил Чечетов, отвечая на вопрос, понимает ли он, насколько смешно и глупо он смотрится, когда «семафорит» регионалам в Верховной Раде, как голосовать.

Политик пояснил, что это - образное сравнение, а также, что позиционирование фракции по всем вопросам очень серьезно готовится. «У нас есть мощная группа экспертов, ученых, академиков, докторов наук. Иногда мы подключаем институты, которые дают экспертное заключение по тем или иным вопросам. Я возглавляю экспертный совет при первом заместителе председателя фракции. Я, кстати, тоже доктор наук, профессор, заслуженный экономист Украины. После этого экспертное заключение выносится на совет фракции, где оно уже обсуждается непосредственно депутатами, и затем окончательная позиция выносится в сессионный зал. Но в зале кто-то из депутатов может отвлечься, кто-то может войти в зал и не сориентироваться, какой вопрос рассматривается, поэтому для синхронизации голосования в зале я и выполняю координирующую функцию. Хотя еще раз повторяю, в процессе выработки позиции по позиционированию фракции идут глубокие профессиональные дискуссии, но когда позиция выработана, фракция голосует единогласно и монолитно. В этом и сила нашей фракции и партии, поскольку мы во главу угла ставим дисциплину, ответственность и организованность. Это залог всей нашей политики», - заявил Чечетов во время интернет-конференции на «Лиге».