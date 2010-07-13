Учения СИ Бриз-2010 начались в Николаевской области

Сегодня, 13 июля, на общевойсковом полигоне “Широкий лан”, что в Николаевской области, состоялась торжественная церемония открытия береговой фазы украинско-американских учений “Си Бриз – 2010”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Выступая на церемонии открытия, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ представил участникам учений их руководителей: от украинской стороны заместителя командующего ВМС по боевой подготовке контр-адмирала Виктора КОСЕНКО, а от американской – командира тактической группы 6-го флота США командора Дениэла ШЕБЛЕРА.

Также командующий ВМС Украины напомнил присутствующим, что учения серии “Си Бриз” проводятся в Украине с 1997 года, но именно в этот раз они впервые посвящены противодействию пиратству.

“По плану учений силы берегового компонента будут выполнять задания по специальным действиям, направленным на борьбу с пиратством. Подразделения отработают практическое десантирование и проведут амфибийную операцию с практической высадкой морского десанта”, - подчеркнул В.МАКСИМОВ.

В свою очередь, командор Д.ШЕБЛЕР также отметил важную роль, которую играют учения серии “Си Бриз” для их участников.

“Си Бриз” способствует укреплению нашей взаимосовместимости, развитию возможностей действий на море, а также морской безопасности. Такие учения, как “Си Бриз”, открыты для всех стран, желающих в них участвовать. Они способствуют укреплению региональной стабильности и обучению личного состава”, - отметил он.

После короткого митинга были подняты флаги четырех стран: Украины, США, Грузии и Молдовы, военнослужащие которых вместе будут работать в полевом лагере на полигоне “Широкий лан”. После этого военнослужащие прошли торжественным маршем мимо трибуны с высокими гостями и отбыли на занятия.