Тигипко жаль, что Шуфрича уволили

Вице-премьер-министр Украины Серей ТИГИПКО сожалеет, что Нестор ШУФРИЧ уволен с должности министра по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Скажу откровенно, что мне жалко, что ушел ШУФРИЧ. Это один из немногих представителей, который достаточно хорошо вписался", - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что Н.ШУФРИЧ в своей работе демонстрировал "активность и мобильность". "Мне было достаточно приятно и нормально с ним работать", - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Верховная Рада освободила Н.ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Накануне Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Н.ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Сам Н.ШУФРИЧ объяснил свое увольнение с поста министра необходимостью предоставить эту должность новым будущим представителям коалиции.