Диденко под конвоем завели в суд

Печерский районный суд Киева сегодня проведет заседание по вопросу избрания бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, около 13.45 И.ДИДЕНКО ввели под конвоем в помещение суда.

При этом неизвестно, когда именно суд начнет заседание.

Как сообщал УНИАН, 9 июля СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины ОСТАПЕНКО, задержание И.ДИДЕНКО состоялось в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.