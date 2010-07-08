Ровенский облсовет отказался финансировать Год ветеранов ВОВ

Депутаты Ровенского облсовета не поддержали проект решения «Об областной программе по проведению Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 2010 году», поданную на рассмотрение совета областной государственной администрацией.

Как передает корреспондент УНИАН, проект решения не набрал достаточного количества голосов главным образом из-за того, что, по мнению некоторых депутатов, нужно материально помогать не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и Второй мировой, а также участникам национально-освободительного движения.

В частности, депутат Иван ЖДАНЮК (фракция Украинской Народной Партии) предложил изменить название программы, изложив ее в редакции: «Областная программа по проведению Года ветеранов ІІ мировой войны и национально-освободительной борьбы» и изменить соответствующие формулировки в тексте программы. В свою очередь депутат Олег ХОМИЧ (фракция БЮТ) также предложил доработать проект, ведь, по его словам, в такой редакции программы игнорируется память тех, ктооборонял территорию области до 1941 года, то есть принимали участие в военных действиях, которые велись на этих землях с 1939 года.

Во время голосования проект поддержали лишь 29 депутатов. Авторы областной программы из управления труда и социальной защиты населения ОГА планируют вынести ее на голосование повторно на следующую сессию облсовета.

Областная программа по проведению Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 2010 году была вынесена на рассмотрение сессии на выполнение Указа Президента Украины от 23 марта 2010 года № 403/2010 «О дополнительных мероприятиях по празднованию 65-ї годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и постановления Верховной Рады Украины от 5 марта 2010 року № 1948-VI «Об объявлении 2010 года в Украине Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины. Программа предусматривала ряд мероприятий, в частности, финансовую поддержку уставной деятельности областных ветеранских организаций, обеспечения ветеранов медицинскими препаратами и финансирования госпиталей ветеранов войны, благоустройства и сохранения мест захоронения лиц, которые погибли во время войны, проведение ремонтов квартир и домов ветеранов и тому подобное. Выполнение Программы должно было обеспечиваться за счет средств государственного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования. Согласно проекту решения, аналогичные Программы должны быть приняты на уровне районов.