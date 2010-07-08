ВР провалила идею «распилить» кресло Черновецкого

Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали только 77 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказал на заседании парламента народный депутат Николай ТРАЙДУК (фракция БЮТ), данным законопроектом предусматривалось разделить полномочия Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации.

Также планировалось распределение полномочий городского и районных советов в городе Киеве. В соответствии с законопроектом, полномочия КГГА в основном сводились к контрольным функциям.

Предполагалось, что государственные администрации создаются лишь на уровне города.

Заключительными положениями предусматривалось, что документ вступает в силу с момента опубликования. Ряд положений вступил бы в силу со дня приобретения полномочий новоизбранными Киевским городским советом и районными в г. Киеве советами и Киевским городским головой.

Также заключительными положениями предусматривалось «после вступления в силу этого закона провести выборы Киевского городского, районных в г. Киеве советов и Киевского городского головы в порядке, предусмотренном Законом Украины «О выборах депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» с учетом положений этого закона».

Авторами законопроекта были народные депутаты от БЮТ, НУ-НС и КПУ.