Палаточный городок на Бориспольской трассе демонтировали

Представители инициативной группы пришли к согласию и сегодня демонтировали палаточный городок на Бориспольской трассе в районе села Счастливое (Киевская область), который был установлен в знак протеста против присвоения государственных актов на право владения земельными участками, которые принадлежали жителям села.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК во время встречи с жителями села и журналистами отметил, что на сегодняшний день “практически все вопросы решены, и сегодня мы снимаем этот палаточный городок”. Он рассказал, что ранее при содействии некоторых представителей властных структур коммерческие фирмы и предприниматели фактически присвоили себе государственные акты на земельные участки, которые должны были бы принадлежать жителям села. Он объяснил, что одним из механизмов этого было дублирование в нескольких экземплярах таких госактов на землю. В связи с чем жители Счастливого создали инициативную группу, установили палаточный городок и на протяжении почти 4 лет требовали защитить свои интересы.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, “сегодня мы заставили тех людей, которые забрали акты, выплатить компенсацию”. Он уточнил, что уже около 500 жителям села вернули госакты на земельные участки. Губернатор добавил, что еще от нескольких десятков людей глава районной государственной администрации принял соответствующие заявления, и им также либо будут возвращены госакты, либо выплачены компенсации.

Отвечая на вопрос журналистов, каким образом власть области и района заставила коммерческие структуры договариваться с крестьянами, А.ПРИСЯЖНЮК ответил: “Убеждением и принуждением”. При этом он добавил, что все контакты проходили “в правовом поле”. В свою очередь, глава Бориспольской районной государственной администрации Киевской области Анатолий ОЛЬШАНСКИЙ сообщил, что “вопрос был поставлен конкретно: либо вы людям выплачиваете компенсации, либо возвращаете им земельные участки”. Он также отметил, что для этого была создана специальная комиссия, проводились переговоры и с жителями села, и с предпринимателями.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько законно госакты попали в распоряжение коммерческих структур, А.ПРИСЯЖНЮК ответил, что все-таки юридически это было законно. “Никто не принуждал людей отдавать акты”, – сказал он. Губернатор уточнил, что если бы документы “отбирались насильственно, то были бы заявления и уголовные дела”. Он объяснил, что проблема возникла потому, что госакты были отданы предпринимателям по заниженным ценам, через определенное время цена на землю значительно выросла, что вызывало возмущения крестьян, которых фактически обманули.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе демонтажа палаточного городка часть крестьян выражала недовольство, они считали, что в действительности проблема не решена, поскольку они получили или получат позже лишь документы вместо “живых” денег. Комментируя это, председатель Бориспольской РГА А.ОЛЬШАНСКИЙ сказал, что некоторые жители села смущены тем, что инвесторы предлагают им либо в качестве компенсации, либо как плату за госакт меньше средства, чем они хотят. В то же время он отметил, что вопрос договоров купли-продажи не принадлежит к компетенции власти, люди сами должны договариваться о стоимости своих земельных участков. “Глава администрации не может влиять на ценовую политику продажи земельных участков”, – сказал А.ОЛЬШАНСКИЙ.