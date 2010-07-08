Литвин не понял, почему оппозиция подпирала креслами двери

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не понял, по каким причинам фракция БЮТ блокировала трибуну и президиум парламента.

Как сообщает УНИАН, на заседании парламента В.ЛИТВИН сказал, что вчера проводились консультации на уровне руководителей фракций и была достигнута договорённость, что сегодня депутаты рассмотрят проект постановления по некоторым вопросам в связи с решением Стокгольмского суда и проект Закона «Об обеспечении энергетической безопасности Украины».

По его словам, «правда, сегодня утром, непонятно по каким причинам, состоялось блокирование трибуны парламента». «Очевидно, это значило, что нет необходимости рассматривать этот вопрос», - добавил В.ЛИТВИН.

Обращаясь к депутатам от оппозиции, он сказал: «Если есть необходимость создать информационный повод для того, чтобы провести брифинг или пресс-конференцию, так для этого не обязательно блокировать трибуну Верховной Рады».

Председатель ВР добавил, что «пришлось приложить достаточно много усилий, чтобы не было сегодня выяснения отношений», и призвал оппозицию в дальнейшем придерживаться «нормальной логики взаимоотношений, когда мы путем диалога найдем приемлемое решение».

Как сообщал УНИАН, парламент начал рассмотрение проекта постановления «О некоторых вопросах в связи с решениями Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против ЗАО «РосУкрЭнерго».