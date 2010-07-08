БЮТ надеется на победу, потому что «ПР спешит на юбилей к Януковичу»

Фракция БЮТ блокирует трибуну и президиум Верховной Рады, протестуя против нарушения договоренностей со стороны коалиции относительно рассмотрения вопросов, касающихся газовой тематики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, раньше была достигнута договоренность, что сегодня парламент рассмотрит первым вопросам законопроект оппозиции, касающийся энергетической безопасности, который запрещает возмещение средств “РосУкрЭнерго” по решению Стокгольмского арбитража.

«Мы блокируем, чтобы не допустить того, чтобы действующая власть использовала кредиты МВФ для расчетов с РУЭ», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН также добавил, что еще одной причиной блокирования является тот факт, что экс-председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО остается под арестом.

Как отметил А.КОЖЕМЯКИН, пока не будет поставлен на голосование соответствующий законопроект, фракция БЮТ не разблокирует работу парламента.

При этом он выразил мнение, что коалиция согласится на условия оппозиции, поскольку нужно принимать в срочном порядке пакет других важных законов. «Кроме того, в них поджимает время, так как им нужно спешить на юбилей к ЯНУКОВИЧУ», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.