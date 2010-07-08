БЮТ может инициировать завтра отставку Тигипко

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ не исключает, что фракция БЮТ может инициировать в пятницу рассмотрение вопроса об отставке Сергея ТИГИПКО с должности вице-премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, если бы С.ТИГИПКО был «ответственным политиком, то, допустив такую колоссальную ошибку (речь идет о подготовленном проекте Налогового кодекса – УНИАН), он должен был бы сам подать в отставку».

По ее словам, фракция БЮТ не принимала окончательное решение о рассмотрении в пятницу вопроса об отставке С.ТИГИПКО. В то же время она предполагает, что такое решение может быть принято.

Говоря о перспективах рассмотрения данного вопроса, Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что отставка С.ТИГИПКО будет невозможна, «если коалиция признает, что тот Налоговый кодекс, который он подготовил, действительно реформаторский документ, если коалиция признает, что зашедшие в тупик переговоры с МВФ – это нормальная ситуация».

Вместе с тем, по ее словам, «если коалиция понимает, что это были глобальные и генеральные ошибки на таком большом посту, то, наверное, будет принято адекватное решение».

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об освобождении С.ТИГИПКО от должности вице-премьер-министра. Автором проекта постановления, реквизиты которого размещены на сайте Верховной Рады, является народный депутат от БЮТ Ольга БОДНАР.

Согласно объяснительной записке к документу, депутат настаивает на увольнении С.ТИГИПКО, потому что он был назначен на должность «с нарушением Регламента Верховной Рады Украины, без обсуждения в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления».

6 июля с трибуны Верховной Рады лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об ответственности вице-премьер-министра С.ТИГИПКО за непрофессиональный проект Налогового кодекса.

В то же время лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявлял, что фракция ПР не будет поддерживать какие-либо предложения об отставках министров.