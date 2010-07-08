Кабмин поддержит все мероприятия к 70-летию трагедии Бабьего Яра

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что правительство поддержит все мероприятия к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Н.АЗАРОВ сказал во время встречи с исполнительным директором Американского еврейского комитета (American Jewish Committee, AJC) Дэвидом Аланом ХАРРИСОМ.

«Мы на государственном уровне обеспечим поддержку всех мероприятий, приуроченных к 70-летияю трагедии Бабьего Яра. Мы поддерживаем идею создания Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», и все, что зависит от правительства для реализации этого проекта, мы решим», - отметил Н.АЗАРОВ.

Во время встречи стороны также выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений между Украиной и США и Украиной и Израилем.

«Мы поддерживаем решение Украины и Израиля о введении безвизового режима. Такое соглашение, безусловно, улучшит сотрудничество между странами», - отметил Д.ХАРРИС.

Также он выразил удовлетворение договоренностями, достигнутыми во время встречи президентов Украины и США, которые направлены на перестройку двусторонних отношений между странами на основе стратегического партнерства.

Как сообщал УНИАН, 5 октября 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ “О мероприятиях в связи с 70-й годовщиной трагедии Бабьего Яра”.

Этим указом В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины образовать в месячный срок Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра; разработать вместе со Службой безопасности Украины, Киевской городской государственной администрацией, при участии Национальной академии наук Украины, общественных организаций и утвердить план мероприятий к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Как сообщает сайт AJC, Алан ХАРРИС также встретился с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и экс-президентом Виктором ЮЩЕНКО.