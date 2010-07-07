Винский - Минтранссвязи: изобретать велосипед нет необходимости

Министерство - это орган, в котором должна присутствовать традиция продолжения работы предшественников без какой-либо политики.

В этом уверен лидер партии «Народна влада», экс-министр транспорта и связи Иосиф Винский. Комментируя работу нового руководства Минтрансвязи во время встречи с активом партии в Харькове, политик сказал: «Вопросы транспортной инфраструктуры априори аполитичны, поэтому не было абсолютно никакой необходимости изобретать велосипед, нужно было просто продолжить реформы, подготовленные мной на посту Министра транспорта и связи».

Одной из главных задач министерства экс-министр считает реформирование отрасли в соответствии с европейскими стандартами и полное использование транзитного потенциала Украины в экономических целях.

«Между Европой и Азией есть две страны – Польша и Украина, через которые пролегают основные транспортные пути, и мы должны этим воспользоваться. А для этого нам нужно провести определенные процедуры и внедрить ряд механизмов, существующих на сегодняшний день в Европе. Только тогда мы будем адаптированы к их правилам», - сказал он.

Винский сообщил, что при подготовке пакета реформ в отрасли он, прежде всего, изучал опыт стран, имеющих общие с Украиной транспортные возможности.

«Мы перенимали опыт Германии и России по железным дорогам, в аэропортах использовали международные нормы, принципы работы морских портов повторяют систему работы во Франции, Укрпочта должна была работать, как в Португалии и Италии», - объяснил Винский.

Лидер евросоциалистов также напомнил, что «в программе реформ президента Януковича тоже записано, что Украину надо развивать именно как транзитную страну».