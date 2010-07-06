Экс-глава СБУ: будем отслеживать действия органов власти

Координатор общественной инициативы “Обновление страны”, экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что его организация начинает мониторинг органов власти в Украине.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Хмельницком.

“В первую очередь мы будем отслеживать, как власть решает социальные проблемы граждан. Другой аспект мониторинга – противодействие произволу чиновников. Эти явления происходят в стране на протяжении последнего времени в виде пролонгированной нерадивости чиновников в отношении людей”, - сказал лидер “Обновления страны”.

В качестве примера, он привел факты незаконного разделения на паи земель в Хмельницком районе.

“Ко мне обратились 242 человека, которые работали в КСП “Колос” села Ружичанка Хмельницкого района. У них безосновательно урезали частицу земельного пая с 2,5 гектаров до 1,6 гектаров. Сейчас юристы нашей общественной инициативы начали оказывать людям правовую помощь и через суд установим справедливость”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.