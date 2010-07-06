У Тимошенко придумали, как оставить Фирташа с носом

Народные депутаты Сергей СОБОЛЕВ и Роман ЗВАРИЧ предлагают обязать Кабинет министров Украины запретить НАК «Нафтогаз Украины» использовать природный газ, предназначенный для потребления в Украине, а также оборотные и другие средства компании для погашения любых долговых обязательств перед компанией RosUkrEnergo в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

Проект соответствующего постановления Верховной Рады (№6656 от 5 июля) обнародован на сайте парламента.

Вместе с тем депутаты предлагают обязать Министерство юстиции Украины, в случае выдачи судом Украины исполнительного письма относительно решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против RosUkrEnergo, обратиться в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с просьбой предоставить разъяснение относительно способа выполнения указанного судебного решения.

Кроме того, депутаты предлагают запретить Кабинету министров Украины использовать бюджетные средства и средства, предоставленные Украине международными финансовыми организациями, для погашения любых долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед RosUkrEnergo в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

Также депутаты предлагают запретить Кабинету министров Украины без разрешения Верховной Рады Украины, оформленного соответствующим постановлением, осуществлять любые шаги по погашению долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед RosUkrEnergo в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

Напомним, 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

1 июля Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования итогов решения Стокгольмского арбитража.