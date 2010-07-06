Парламент согласился завтра ударно потрудиться

Верховная Рада Украины приняла решение работать в пленарном режиме в среду, 7 июля, не только на утреннем, но и на вечернем заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, согласно Регламенту, по средам ВР работает в пленарном режиме лишь на утреннем заседании, а после обеда народные депутаты работают в комитетах и фракциях.