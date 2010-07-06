Парламент согласился завтра ударно потрудиться
14:20, 06 июля 2010Политика
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"За" проголосовали 247 нардепов
Верховная Рада Украины приняла решение работать в пленарном режиме в среду, 7 июля, не только на утреннем, но и на вечернем заседании парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 народных депутатов.
Как сообщал УНИАН, согласно Регламенту, по средам ВР работает в пленарном режиме лишь на утреннем заседании, а после обеда народные депутаты работают в комитетах и фракциях.
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