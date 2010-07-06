В ПР таки нацелились на изменение Конституции через референдум

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что внесение изменений в Конституцию в части определения общественного строя Украины должно происходить только после проведения соответствующего всеукраинского референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, политреформа 2004 года привела к тому, что Украина жила в системе хаоса.

«Нам надо решать: или мы и дальше двигаемся в направлении проведения реформ и говорим о том, что наше государство будет парламентско-президентским, или мы все-таки возвращаемся и говорим о том, что у нас будет президентско-парламентское государство. Но для этого надо отменить реформу 2004 года», - сказал он.

В то же время А.ЕФРЕМОВ выразил убеждение, что этот вопрос «мы должны задать людям и учесть общественное мнение».

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, означает ли это, что вместе с местными выборами 31 октября может быть проведен и референдум, А.ЕФРЕМОВ заметил, что сегодня об этом никто не может сказать. «Пока достаточного материала для того, чтобы сделать прогноз в этом направлении у меня нет», - добавил лидер фракции Партии регионов.