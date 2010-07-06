Томенко: Рыба ищет, где глубже, а депутаты - где больше...

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО убежден, что в ближайшее время в парламенте будет расти количество оппозиционеров, которые напишут заявления о вступлении в коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в парламенте.

По словам вице-спикера, переход в коалицию депутатов из оппозиционных фракций нужно рассматривать как объективную тенденцию. «Как я и прогнозировал, последние дни сессии определенное количество депутатов, которые ранее откладывали свой переход в коалицию, все же туда войдут», - добавил он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что такие переходы можно объяснить «современной политической мудростью». «Рыба ищет, где глубже, а депутаты, где больше, точнее, большинство», - добавил вице-спикер.

По его словам, среднестатистический депутат стремится действовать в пределах большинства, реализовывая при этом свои собственные проекты. «Работа в оппозиции намного более сложная. И при нынешних обстоятельствах выглядит скорее не как профессия, а как призвание», - добавил он.