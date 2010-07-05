Янукович уволил Жулинского

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил кадровые изменения в руководстве Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ подписал указ, которым освободил от должности главы комитета Николая ЖУЛИНСКОГО и назначил на эту должность Бориса ОЛИЙНЫКА.

А.ГЕРМАН также сообщила, что в ближайшее время будет пересмотрен состав членов этого комитета, в который войдут лучшие украинские общественно-политические и научные деятели.

Заместитель главы АП также отметила, что В.ЯНУКОВИЧ держит под ежедневным неуклонным контролем процесс работ по реконструкции Шевченковского музея-заповедника в Каневе.

По словам А.ГЕРМАН, 23 августа – накануне Дня Независимости Украины – Президент посетит Канев, где лично проверит состояние дел по восстановлению Шевченковского музея-заповедника.

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