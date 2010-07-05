Украину предостерегают от ошибок Южной Африки

Всемирная организация интеллектуальной собственности призывает Украину строго соблюдать все международные нормы по интеллектуальному праву во время проведения Евро-2012.

Как сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на заключение Всемирной организации интеллектуальной собственности, в Украине улучшилась защита интеллектуальных прав. Эта организация переместила Украину – вместе с Чехией, Францией и Канадой – в список стабильных стран, которые борются с нарушениями интеллектуальной собственности.

Этот вопрос приобретает особенную актуальность накануне проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, где УЕФА принадлежит большинство интеллектуальных прав на турнир. Поэтому федерация требует строго соблюдать эти нормы.

“Мы следим за мировым футбольным чемпионатом в Южной Африке и знаем, что рынок просто забит поддельными футболками, символикой – всем, чем угодно. Фальсификаты просто захлестнули страну. Можно ожидать, что в Украине будет то же самое”, - прогнозирует генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсис ГАРРИ.

Он советует украинцам к началу чемпионата усовершенствовать законы об интеллектуальной собственности, а также создавать и продавать национальные бренды, чтобы воспользоваться возможностью заработать на Евро-2012. “У вас богатая культурная и интеллектуальная традиция, и проблема лишь в том, как все это превратить в материальное богатство”, - отметил Ф.ГАРРИ.