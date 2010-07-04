Сегодня Янукович поднимется на борт фрегата ВМС

В воскресенье, 4 июля, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Севастополе примет участие в торжествах по случаю Дня флота Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации Севастопольской горгосадминистрации, в 10.00 В.ЯНУКОВИЧ совершит обход строя кораблей Военно-морских сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Черноморского флота Российской Федерации, выстроенных на внутреннем рейде Севастопольской бухты (корвет «Тернополь», сторожевой корабль Черноморского флота Российской Федерации «Сметливый», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», фрегат «Гетман Сагайдачный», морской тральщик “Чернигов”, судно размагничивания «Балта», катер морской охраны «Николаев», ракетный катер «Каховка», большой разведывательный корабль «Славутич» - УНИАН).

Президент поднимется на борт фрегата ВМС Украины «Гетман Сагайдачный», где выступит с приветственным словом к морякам ВМС Украины по случаю Дня флота Украины.

Затем глава государства примет участие в церемонии выпуска офицеров Академии Военно-морских сил Украины им. П.С. Нахимова, вручит кортики лучшим выпускникам и обратится к ним с напутственным словом.

В рамках торжественных мероприятий Президент возложит венок к Мемориалу героическим защитникам города-героя Севастополя 1941-1942 годов.