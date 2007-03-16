Премьер Дании рекомендовал Украине не зацикливаться на дате вступления в ЕС

Премьер-министр Дании Андрес Фог РАСМУССЕН заявляет о поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Копенгагене он подчеркнул, что двери Евросоюза открыты для всех европейских стран.

В то же время он выразил мнение, что сегодня Украине было бы целесообразно сосредоточиться не на конкретной дате вступления, а на инструментах, которые могут привести к этой конечной цели.

Датский премьер также отметил, что для Дании очень важно поддерживать европейские перспективы Украины. Он считает, что началом соответствующей процедуры станет усиленное соглашение между Украиной и ЕС, в котором будет предусмотрена интеграция украинской энергетики в европейскую, создание зоны свободной торговли Украины и ЕС, а также улучшение межличностных контактов на уровне обмена студентами, учеными и т.д.