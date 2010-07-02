Апелляционный суд Киева оставил Макаренко под стражей
Объяснения заслушали, но не более
|Экс-глава Гостаможслужбы Анатолий Макаренко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резулятивной части постановления, которое огласила сегодня коллегия Апелляционного суда.
Как отмечается в документе, «заслушав объяснения сторон, суд решил постановление Печерского райсуда от 24 июня об избрании А.МАКАРЕНКО меру пресечения оставить без изменений».
Полный текст постановления стороны-участницы процесса могут получить не раньше вторника-среды следующей недели.
Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.
23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной небрежности.
СБУ вызвала А.МАКАРЕНКО 23 июня в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, принадлежавшего компании "РосУкрЭнерго", и который согласно договору с российским ОАО "Газпром" был продан НАК "Нафтогазу Украины".
После допроса А.МАКАРЕНКО предъявили постановление о задержании.
Печерский районный суд Киева 25 июня вынес постановление об избрании в отношении А.МАКАРЕНКО меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.