Часть фракции НУ-НС покинула сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины, лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что в сессионном зале во время обсуждения во втором чтении проекта закона «Об основах внутренней и внешней политики» «происходит чистой воды профанация демократического процесса».

По его словам, в зале от коалиции присутствует не более 50 народных депутатов, но во время голосования за закон будут достаточно голосов, чтобы его принять.

Также В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что поправки оппозиции не учитываются. По мнению депутата, в Верховной Раде «есть попытка подменить настоящее обсуждение этого вопроса фарсом». «И в этом фарсе мы участвовать не будем», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

После этого часть фракции НУ-НС покинула сессионный зал. На данное время в зале находятся 7 народных депутатов от этой фракции.

Парламент уже рассмотрел 65 из 423 поправок к данному закону.