Сегодня у Януковича будут жечь «кокаін» (фото)

Сегодня в 18.30 в Администрации Президента будут уничтожены наркотические средства, приобретенные в рамках контрольной закупки через Интернет по поручению главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА с целью демонстрации критического, неудовлетворительного состояния с незаконным оборотом этих веществ в государстве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

Она уточнила, что это мероприятие состоится с соблюдением требований действующего законодательства, в присутствии ответственных должностных лиц, в частности, заместителя главы АП Геннадия ВАСИЛЬЕВА, а также журналистов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам противодействия преступности и усиления борьбы с наркоманией, которое проходило в Киеве под председательством Президента, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что по его поручению сотрудники АП провели контрольную закупку наркотиков через Интернет.

Глава государства критически высказался о деятельности правоохранителей по вопросу урегулирования оборота наркотических средств в государстве. По словам В.ЯНУКОВИЧА, борьба с незаконным оборотом наркотиков является недостаточной и неэффективной.

Фото УНИАНи Украинской Правды