Янукович и Клинтон дадут совместную пресс-конференцию

Завтра, 2 июля, в Киеве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с Государственным секретарем США Хилари КЛИНТОН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоится в рамках официального визита Госсекретаря США в Украину. Программой визита также предусмотрена совместная пресс-конференция В.ЯНУКОВИЧА и Х.КЛИНТОН для представителей СМИ.

Также в пятницу глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня работников Государственной налоговой службы Украины.

В воскресенье, 4 июля, Президент осуществит однодневную рабочую поездку в г. Севастополь, где примет участие в праздновании Дня Военно-морских Сил Украины.

5-6 июля запланирована рабочая поездка главы государства в Казахстан.

7 июля под председательством В.ЯНУКОВИЧА состоится заседание Комитета по экономическим реформам.

8 июля Президент Украины встретится с министром иностранных дел Финляндии Александром СТУББОМ, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

В пятницу, 9 июля, В.ЯНУКОВИЧ в Киеве проведет встречу с президентом Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ, сообщили в пресс-службе Президента Украины.