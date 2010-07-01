ВР взялась расследовать случаи цензуры в СМИ

Парламент принял постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ, давления на свободу слова в Украине и препятствия законной профессиональной деятельности журналистов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.

В соответствии с постановлением, председателем ВСК избрана народный депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО (фракция НУ-НС), заместителем – Владимир ЛАНДИК (фракция Партии регионов). Также в состав комиссии вошли Владимир ЗУБАНОВ и Орест МУЦ (оба - из фракции Партии регионов), Елена БОНДАРЕНКО, Елена КОНДРАТЮК, Степан КУРПИЛЬ (все - из фракции БЮТ), Николай КАТЕРИНЧУК (фракция НУ-НС), Александр ГОЛУБ (фракция КПУ), Виктор СИНЧЕНКО (фракция Блока Литвина).