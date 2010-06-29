Янукович велел Левочкину немедля сыскать Табачника

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вызвал на заседание Общественного гуманитарного совета министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, чтобы тот объяснил причины непредоставления ректорам вузов ответов на их запросы.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания совета проректор университета "Украина" Валерий БЕБИК пожаловался Президенту, что два месяца назад направил министру образования запрос относительно возобновления в университетах преподавания таких дисциплин, как социология и политология, преподавание которых отменил предыдущий министр образования Иван ВАКАРЧУК.

Президент поручил главе Администрации Президента Сергею ЛЕВОЧКИНУ немедленно найти Д.ТАБАЧНИКА и пригласить его на заседание совета. Спустя некоторое время С.ЛЕВОЧКИН вернулся вместе с Д.ТАБАЧНИКОМ.

Также В.ЯНУКОВИЧ сделал замечание заместителю главы Администрации Президента Анне ГЕРМАН, которая не проследила за тем, что это обращение проректора университета "Украина", которое также было направлено в Администрацию Президента, осталось без ответа.

Д.ТАБАЧНИК, который появился на заседание через 30-40 минут после вызова, объяснил, что не дал ответ БЕБИКУ, поскольку на сегодняшний день в Минобразования продолжается работа по комплексному решению вопроса распределения часов преподавания обязательных предметов в непрофильных высших учебных заведениях. Д.ТАБАЧНИК пообещал, что в ближайшее время, сразу после завершения этой работы, даст ответ.