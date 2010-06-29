Фракция БЮТ заблокировала трибуну и президиум ВР

Депутаты из фракции БЮТ заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады в знак протеста против ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим в работе парламента был объявлен 30-минутный перерыв по требованию фракций БЮТ и НУ-НС.

После того как большинство депутатов вышли из сессионного зала, “бютовцы” очень быстро закрыли входную дверь в президиум ВР, подперев их стульями, и заблокировали трибуну парламента.

Кроме того, в сессионном зале на президиуме они повесили плакаты с надписями: «Макаренко защитил Украину», над президиумом - «Янукович + Фирташ + Хорошковский = газовая мафия», в ложе правительства - «Свободу патриоту Макаренко» и т. п.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ утром на заседании Согласительного совета требовала создать Временную следственную комиссию ВР по расследованию ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитражного суда о передаче Украиной свыше 12 млрд. кубометров газа компании “РосУкрЭнерго”. Кроме того, еще на прошлой неделе депутаты от БЮТ сообщили, что будут требовать создания ВСК относительно ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО, который был арестован по решению суда в связи с расследование дела о растаможивании 11 млн. кубометров газа.