Регионал хочет засадить нардепов за работу до двенадцати ночи

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает народным депутатам в четверг, 1 июля, определиться с датой проведения местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов.

«Коллеги, если мы сегодня рассмотрим вопрос и примем решение по избирательному законодательству, тогда можем в четверг рассматривать постановление о дате выборов», - сказал он.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что парламент должен назначить местные выборы на 31 октября.

В то же время он добавил, что депутаты вносят очень многих предложений по изменению избирательного законодательства. По мнению А.ЕФРЕМОВА, это свидетельствует о том, что кто-то пытается отсрочить рассмотрение вопросов по местным выборам. А.ЕФРЕМОВ предложил при рассмотрении этого вопроса не закрывать пленарное заседание, пока не будет принято окончательное решение.

«То есть рассматривать, пока не рассмотрим. Если понадобится работать для этого до двенадцати часов ночи, давайте будем работать до двенадцати часов ночи», - сказал А.ЕФРЕМОВ.