Регионал вступился за арестованного экс-руководителя Гостаможслужбы

Член Высшего совета юстиции, член офицерского клуба «Честь» Валерий БОНДИК называет необоснованной и жестокой избранную Печерским районным судом Києва меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего руководителя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДИК заявил в интервью журналистам в Севастополе, особо отметив, что в данном случае высказывает свою точку зрения как юрист, а не как народный депутат от Партии регионов.

«Считаю, что такая мера пресечения жестока, не обоснована юридически и не мотивирована процессуально», - сказал В.БОНДИК.

По словам В.БОНДИКА, поводом для его обращения в СМИ послужил факт ареста бывшего офицера Военно-Морского флота СССР, в недавнем прошлом председателя Гостаможслужбы А.МАКАРЕНКО, который также является членом офицерского клуба «Честь». «И в общем-то от этого клуба я уполномочен сделать следующее заявление», - сказал В.БОНДИК.

При этом БОНДИК подчеркнул, что его заявление не политическое. «Как офицер, считаю, что такая мера пресечения как арест к офицеру не должна применяться априори. Он не насильник, он не убийца…», - отметил В.БОНДИК.

При этом он акцентировал, что «есть понятие следственной тайны», и, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, не имеет права вмешиваться в ход следствия. «Да и нет у меня таких процессуальных оснований: я не адвокат, я не следователь, не прокурор и не судья. Однако, работая в комитете (Верховной Рады) по правосудию и будучи членом Высшего совета юстиции, в общем-то, гражданином этой страны, я считаю, что, исходя из общечеловеческих, общегуманных целей судья не могла применить такую тяжелую санкцию как арест», - заявил В.БОНДИК.

По его словам, в Уголовно-процессуальном кодексе четко указаны все правовые основания для избирания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей, то есть, ареста. «Это тяжесть деяния, общественная опасность, рецедивность и многие другие факторы. Все перечисленные мною факторы не являются основополагающими для избрания такой жесточайшей меры пресечения (по отношению к А.МАКАРЕНКО)», - подчеркнул В.БОНДИК.

Вместе с тем он еще раз отметил, что не имеет права вмешиваться в расследование уголовного дела, по которому задержан А.МАКАРЕНКО.

В то же время В.БОНДИК заявил: «Как гражданин этой страны, как юрист, я считаю, что судья вышла за пределы своих полномочий. И если будет соответствующее обращение к нам, то, как член Высшего совета юстиции, я по закону имею право возбудить дисциплинарное производство. А вот там мы уже посмотрим, были или не были основания к задержанию такого, в общем-то, законопослушного гражданина, прибывшего на допрос в качестве свидетеля».

Он добавил, что А.МАКАРЕНКО на момент ареста не был подозреваемым, не был обвиняемым. «Что он мог засвидетельствовать, что могло бы послужить аресту - я не знаю», отметил В.БОНДИК.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Печерский районный суд Киева избрал для экс-председателя Государственной таможенной службы Украины А.МАКАРЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. А.МАКАРЕНКО был арестован 23 июня в рамках расследования уголовного дела относительно законности растаможивания 11 млрд. кубометров газа, который принадлежал компании «РосУкрЭнерго».

Против А.МАКАРЕНКО СБУ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность).