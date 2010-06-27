В Грузии демонтирован еще один памятник Сталину

В Грузии за последнюю неделю демонтирован уже второй памятник Сталину, сообщает Би-Би-Си.

Это произошло минувшей ночью в небольшом городе Ткибули на западе Грузии.

Как заявили власти Ткибули, это сделано в связи с общей реконструкцией центра города.

Ранее, в ночь на 25 июня, был демонтирован памятник Сталину на его родине - в городе Гори близ Южной Осетии. Однако из заявлений властей Ткибули следует, что решение о демонтаже местного памятника не связано с аналогичным решением администрации Гори, где памятник перенесли с центральной площади на территорию дома-музея Сталина.

Многие жители города были против демонтажа монумента, пишет Лента.ру. Противников демонтажа поддержал Эдуард Шеварднадзе. В то же время многие граждане Грузии давно призывали убрать этот памятник. Эти призывы участились после вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года.