Из-за отпуска Януковича пострадает крымская власть?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует провести летний отпуск в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Верховной Рады автономной республики Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Вместе с тем крымский спикер не уточнил место, которое выберет глава государства для отдыха на полуострове.

«Время и место - это к службе безопасности больше вопрос. Знаю точно, что он Крым любит, собирается сюда приехать», - заявил В.КОНСТАНТИНОВ.

По словам руководителя крымского парламента, В.ЯНУКОВИЧ будет не только отдыхать, но и работать.

«Посещать города, предприятия, объекты. У него очень насыщенная программа готовится по Крыму. Мы уже предупреждены. Отдыха летом для (местных) чиновников не будет», – сказал спикер.