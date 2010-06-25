Из-за отпуска Януковича пострадает крымская власть?
Чиновникам обещают "жару", но не летнюю
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует провести летний отпуск в Крыму.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Верховной Рады автономной республики Владимир КОНСТАНТИНОВ.
Вместе с тем крымский спикер не уточнил место, которое выберет глава государства для отдыха на полуострове.
«Время и место - это к службе безопасности больше вопрос. Знаю точно, что он Крым любит, собирается сюда приехать», - заявил В.КОНСТАНТИНОВ.
По словам руководителя крымского парламента, В.ЯНУКОВИЧ будет не только отдыхать, но и работать.
«Посещать города, предприятия, объекты. У него очень насыщенная программа готовится по Крыму. Мы уже предупреждены. Отдыха летом для (местных) чиновников не будет», – сказал спикер.