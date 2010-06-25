Тимошенко обещает «трибуну ту несчастную» блокировать

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает предпринимателям объединить усилия с тем, чтобы не допустить принятия во втором чтении проекта Налогового кодекса, предложенного властью.

Об этом она заявила сегодня на встрече с представителями предпринимательских кругов Киевской области, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Изменения и дополнения к Налоговому кодексу ко второму чтению мы будем отстаивать всеми возможными силами. И здесь, простите, у нас других инструментов нет. Будем и трибуну ту несчастную блокировать, и все средства, которые только возможно, будем применять", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что под стенами парламента в день рассмотрения проекта Налогового кодекса состоится акция протеста. "Поверьте мне, каждое собрание возле Верховной Рады, какой бы численности оно ни было, – оно на них влияет. Это я могу твердо сказать. И это точно попадает на CNN, на BBC, если даже не попадает на наши центральные телевизионные каналы", - объяснила она.

"Я хотела бы, чтобы мы с вами объединили интеллектуальные ресурсы, потому что то, что касается Налогового кодекса, нам нужно сейчас решать совместно. Я убеждена в том, что мы обязаны за Налоговый кодекс серьезно побороться", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, проект Налогового кодекса, авторство которого принадлежит вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО и председателю Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаилу БРОДСКОМУ, направлен на притеснение малого и среднего бизнеса.

"Этот Налоговый кодекс разрабатывала "творческая группа" во главе с ТИГИПКО и БРОДСКИМ. Это как раз те креативщики, те "сильные политики", те "новые лица", которые дали этот продукт, который, по сути дела, является горем для страны", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.