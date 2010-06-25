Акимова: без учета предложений Януковича Налогового кодекса не будет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня закончит подготовку своих предложений по изменениям и дополнениям к Налоговому кодексу, которые впоследствии будут внесены на рассмотрение в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«Со стороны Президента комментарии к Налоговому кодексу, которые должны быть учтены в процессе рассмотрения во втором чтении, будут готовы до конца сегодняшнего дня, и они будут внесены депутатами. Дальше процесс находится в руках Верховной Рады, и мы рассчитываем, что Кабинет министров сделает со своей стороны все необходимое, чтобы обеспечить дополнительные дискуссии, которые нужны для того, чтобы Налоговый кодекс стал лучше», - сказала И.АКИМОВА.

При этом она отметила, что в правительстве уже знакомы с предложениями и дополнениями Президента и разделяют позицию главы государства. Вместе с этим, И.АКИМОВА подчеркнула, что предложения Президента чрезвычайно важны, и без их учета Налоговый кодекс принимать нельзя. «Без этого (без учета предложений Президента – УНИАН) Налогового кодекса не будет. Я еще раз ссылаюсь на слова Президента, который в Запорожье сказал, что нам нужен не всякий налоговый кодекс, а нам нужен цивилизованный налоговый кодекс, и над ним мы должны все вместе очень плотно поработать», - сказала И.АКИМОВА.

При этом она отметила, что на сегодняшний день идет дискуссия, в каком объеме вносить в документ изменения и дополнения, с тем, чтобы эти нормы можно было использовать при подготовке бюджета на 2011 год. «Идут внутренние рабочие дискуссии, как сделать более правильную и более быструю корректировку, каким образом решать проблему отсутствия тех или иных позиций, которые должны быть в Налоговом кодексе. То есть, ждать сейчас, пока они будут полностью выписаны, я имею ввиду то, чего нет, либо оставлять возможность следующей осенью вносить дополнения к НК. Сейчас эта дискуссия идет, и я думаю, что второй вариант был бы более правильным для того, чтобы не затягивать процесс обсуждения», - сказала И.АКИМОВА.

При этом она отметила, что в случае изменений в налоговое законодательство менее чем за полгода до наступления следующего бюджетного года, их действие может начаться лишь со второй половины следующего года.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на расширенном заседании Кабинета министров Украины, заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.