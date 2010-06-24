Путин напомнил Лукашенко, что у них - особые отношения

Беларусь требует оплату за транзит «на условиях, которые не соответствуют контракту», и угрожает прекратить его прокачку в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ в Новокузнецке.

«С 10 утра по московскому времени «Газпром» в полном объёме возобновил поставки газа в Белоруссию, но вопрос, можно сказать, полностью ещё не урегулирован. Дело в том, что мы получили письмо от первого вице-премьера Белоруссии, в котором он выдвигает требование по оплате за транзит российского газа через территорию Белоруссии на условиях, которые не соответствуют контракту. В случае неисполнения требований, которые изложены в этом письме, белорусская сторона угрожает прекратить транзит газа через территорию Белоруссии», - сказал А.МИЛЛЕР.

Кроме этого, он сообщил, что вчера фиксировалось недополучение российского газа потребителями в тех странах, которые получают газ транзитом через территорию Белоруссии.

«Сокращение объёма поставок из-за того, что Белоруссия «залезла» в экспортную трубу, достигало 20% от планового объёма поставок. Такую же ситуацию мы видели и сегодня утром до момента возобновления поставок российского газа», - сказал глава «Газпрома».

В свою очередь, В.ПУТИН подчеркнул, что ситуация в целом заслуживает большого сожаления, потому что возник конфликт со страной, с которой у России особые отношения.

«Вместе с тем обращаю внимание на то, что белорусские партнёры получают российский природный газ по самым низким ценам. Ниже цен на российский природный газ нет ни у одного потребителя - ни у кого нет таких низких цен. Даже после снижения цен для Украины на 100 долл. украинские потребители сегодня получают газ по 234 долл. за тыс. куб. м, а белорусские - по 184 долл.», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что надо принять во внимание также то обстоятельство, что Россия не взимает экспортных вывозных таможенных пошлин, таможенных платежей за поставляемый в Белоруссию газ.

«И российский бюджет недополучает за год 1 млрд. 200 млн. долл.», - сказал премьер.

По его словам, РФ многократно предупреждала белорусских партнеров о необходимости своевременной оплаты за поставленные продукты. «Газпром» трижды направлял письменные уведомления и не получил ни разу ни одного внятного ответа. «И мне, и Дмитрию Анатольевичу (МЕДВЕДЕВУ) пришлось несколько раз напоминать нашим белорусским партнерам на самом высоком уровне о необходимости исполнения своих обязательств. Никакой реакции. Мы сожалеем, что дело дошло до этого конфликта. Надеемся, что ничего подобного в будущем не повторится», - подчеркнул В.ПУТИН.

В то же время он добавил, что контрактные обязательства - и по ценам на газ, и по транзитным ставкам - должны исполняться обеими сторонами.

«Необходимо провести переговоры с белорусскими партнерами. И за столом переговоров в нормальной, товарищеской обстановке, в деловой обстановке прояснить все вопросы, которые до сих пор являются спорными, если вообще там есть какой-то спор», - сказал он.

Глава российского правительства напомнил, что в 2006 году стороны подписали соответствующий контракт. «Он действует, и в рамках этого контракта нужно работать. Если есть пожелания изменить эти условия, то этот процесс должен быть осуществлен в рамках переговорного процесса», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Беларусь.

22 июня Совмин Беларуси заявил, что Республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Беларуси за российский газ составлял около 200 млн. долл. В свою очередь, Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Беларуси в 260 млн. долл.

23 июня первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО заявил, что Беларусь оплатила 187 млн. долл. задолженности за газ «Газпрому».

По его словам, правительство Беларуси, в свою очередь, требует от «Газпрома» погасить задолженность за транзит в размере 260 млн. долл. до 10 часов по минскому времени (11.00 мск), иначе транзит будет прекращен.